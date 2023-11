Il Papu Gomez si difende dall'accusa di doping: dà la colpa alla moglie

© Getty Images

Giusto il tempo di giocare 40 minuti col Monza, e subito la squalifica per doping a causa della positività al terbutalina, sostanza vietata dalla Wada. Parliamo del Papu Gomez, squalificato fino al 18 ottobre del 2025 poco dopo la firma con i brianzoli dalla Commissione antidoping spagnola. Il 35enne ex Atalanta però non ha intenzione di arrendersi ed ha presentato ricorso. Secondo Relevo il trequartista avrebbe 'accusato' la moglie, rea di avergli somministrato uno sciroppo, contente la sostanza in questione, per curare la tosse. Uno sciroppo per altro, acquistato mesi prima per il figlio.