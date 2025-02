Keita Baldé ha denunciato Icardi e Wanda Nara

Keita Baldé non ci sta e ha deciso di denunciare Wanda Nara e Mauro Icardi per "danni e molestie sistematiche" allo scopo di tutelare la sua reputazione e salvaguardare la reputazione dei figli minorenni e dell'ex moglie "che è stata coinvolta senza alcuna colpa e sta crescendo i nostri figli con amore e dedizione". È quanto ha rivelato il giornalista Juan Etchegoye in merito alla decisione intrapresa dall'ex attaccante di Lazio e Inter, presunto amante di Wanda Nara durante la relazione con l'ex bomber argentino ora al Galatasaray (qui i dettagli del presunto tradimento a Dubai). Keita Baldé avrebbe chiesto un risarcimento milionario: il senegalese ritiene di aver subito dei danni di immagine e vorrebbe al più presto uscire fuori dalla vicenda.