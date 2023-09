Papu Gomez al Monza: contratto fino a giugno, oggi le visite

il colpo

L'argentino torna in Serie A dopo due anni e mezzo al Siviglia: nella rosa prenderà il posto di Caprari, infortunatosi al crociato

Tutto fatto per il ritorno di Alejando 'Papu' Gomez in Serie A: l'attaccante argentino, rimasto svincolato dopo l'esperienza al Siviglia, vestirà la maglia del Monza firmando fino al termine della stagione. Il 35enne è atteso in Italia per l'ora di pranzo, poi sosterrà le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto. Nella rosa prenderà il posto di Gianluca Caprari, che ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore e dovrà stare fuori almeno 6 mesi.

"Siamo felici per l'arrivo del Papu, lo seguivamo da tempo con Galliani. Sicuramente è un giocatore forte. Per me è un trequartista e può venire anche basso vicino ai centrocampisti o giocare largo. I giocatori forti possono giocare ovunque, ha spessore tecnico e umano. Ha grande esperienza" ha detto Palladino dopo la partita col Bologna.

Gomez in Italia aveva già vestito la maglia del Catania, dal 2010 al 2013 con 111 presenze e 18 gol, e quella dell'Atalanta, dal 2013 al gennaio del 2021 con 252 presenze e 59 gol. In seguito l'addio dopo una lite con Gian Piero Gasperini: "Cercò di aggredirmi" aveva detto il Papu, mentre l'allenatore aveva risposto "L’aggressione fisica è stata sua, non mia, ma il vero motivo per cui è andato via da Bergamo è per aver gravemente mancato di rispetto ai proprietari del club". Recente il giocatore aveva teso la mano a Gasp dicendo di essere pronto ad abbracciarlo nonostante non avesse ancora fatto pace: Atalanta-Monza è già stata giocata ma ad aprile ci sarà il ritorno all'U-Power Stadium e potrebbe essere l'occasione giusta.

