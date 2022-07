Galliani: "Obiettivo 10° posto". Pessina: "Monza, un cerchio che si chiude"

LA PRESENTAZIONE

Il club brianzolo continua a dominare il mercato: Pessina è il gran colpo dell'estate dopo quelli di Ranocchia, Cragno e Sensi

Il Monza di Galliani e Berlusconi ha fretta di costruire una squadra che possa dettare il proprio destino in un mare di grandi club. Per questo, nell'evento di presentazione di Matteo Pessina, la fascia da capitano è già incollata al braccio del nuovo acquisto. Nessuna esitazione, nessuna attesa, Adriano Galliani va dritto al punto: "Non vogliamo parlare di salvezza: l'obiettivo della società è il decimo posto". Raggiante anche il nuovo-vecchio acquisto, che torna alla casa madre dopo 7 anni: "Per un ragazzo che ha fatto per 10 anni il settore giovanile del Monza poter tornare in Serie A con questa maglia e' un grande stimolo", ha commentato Pessina.

Vedi anche inter Mercato Inter: anche il Monza in corsa per Dzeko L'ad del Monza Adriano Galliani ha poi motivato la scelta di affidare la fascia a un volto familiare come quello dell'ex giocatore della Dea: "Io di Matteo conosco tutto, suo nonno, la mamma, il papà. Ha fatto il percorso che volevo fare anche io: prima la Dominante, poi il Monza fino a 18 anni e poi il Milan nel 2015. Ora il ritorno al Monza, tutto si è incastrato al momento giusto. Stiamo lavorando per mettere in piedi un Monza importante, e i tifosi dovrebbero ringraziare ancora una volta il presidente Berlusconi. Senza di lui non ci sarebbe né il Monza in A, né Matteo Pessina qui".

Le vibrazioni attorno al club biancorosso sono più intense che mai, e la fascia da capitano al braccio non farà altro che addossare nuove responsabilità sulle spalle di Pessina, che tuttavia è pronto per la sfida: "La fascia mi dara' tanta responsabilita', e' una cosa che ho accettato perche' voglio portare in Serie A lo spirito da monzese. E' come un cerchio che si chiude, ho gia' sentito il mister e non vedo l'ora di iniziare a lavorare", ha aggiunto. Per quanto riguarda gli obiettivi, Pessina ha detto: "Ora dobbiamo allenarci bene e adeguarci alla categoria con qualche nuovo acquisto, il primo obiettivo sara' la salvezza. Anche se sono abbastanza giovane penso di poter dare l'esperienza che ho fatto in questi anni con l'Atalanta, da domani si inizia a lavorare".