Monza, Petagna va al Pisa

20 Ago 2026 - 11:59
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Il Pisa ha annunciato sui propri canali ufficiali l'esito positivo della trattativa con il Monza per l'acquisizione a titolo definitivo di Andrea Petagna. "Attaccante, classe 1995, Petagna cresce calcisticamente nelle giovanili del Milan, squadra con cui debutta in Champions League ad appena 17 anni e in Serie A pochi mesi più tardi in una stagione che lo vede protagonista per metà stagione anche con la maglia della Sampdoria -scrive il Pisa in una nota-. Dopo le esperienze in Serie B con Latina, Vicenza e Ascoli arriva l'importante esperienza con l'Atalanta dove colleziona 75 presenze e 11 reti meritandosi anche la convocazione e il debutto in Nazionale. Nell'estate 2018 passa alla Spal dove totalizza 74 presenze e 29 reti in due stagioni che lo proiettano al Napoli (50 presenze, 7 gol) e al Monza (32 presenze, 5 gol); dopo una esperienza a Cagliari torna in maglia biancorossa contribuendo nella passata stagione al pronto ritorno in serie A dei brianzoli". Anche il Monza sul proprio sito ufficiale ha reso noto il passaggio dell'attaccante al club toscano, ricordando che Petagna "ha contribuito a riportare in Serie A" il club brianzolo "con una bellissima stagione" e augurando "un affettuoso in bocca al lupo ad Andrea per la sua nuova avventura".

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