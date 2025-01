Monza, Galliani: "Jovic e Palacios? Per ora molte chiacchiere"

"Jovic e Palacios? Il mercato è aperto un mese ma le operazioni si fanno tutte nelle ultime 48 ore, io infatti sarei per farlo più breve. Tutti aspettano e per il momento ci sono solo molte chiacchiere. Ma qualcosa succederà, il mercato è tutto dinamico. Poi viste le richieste per i giocatori del Monza vuol dire che non sono così scarsi". Così l'ad del Monza Adriano Galliani arrivando negli uffici della Lega calcio a Milano, a proposito del mercato del club brianzolo.