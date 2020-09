Monza, colpo in arrivo: Boateng dalla Fiorentina

Il Monza non ha mai nascosto di voler fare il secondo salto di categoria in due anni: l'obiettivo di questa stagione è la promozione in Serie A e l'ultimo colpo di mercato del club brianzolo lo certifica, in arrivo Kevin-Prince Boateng dalla Fiorentina. Il centrocampista classe 1987 dunque ritrova la coppia Silvio Berlusconi-Adriano Galliani dopo gli anni al Milan per una nuova affascinante sfida in Serie B.