Dopo Tomas Palacios, il Monza rinforza ulteriormente la difesa, rimasta orfana di Pablo Marì passato alla Fiorentina alla corte di Palladino. Arvid Brorsson, come riporta 'Sky Sport', nella giornata di mercoledì sbarcherà in Italia per sostenere le visite mediche dopo l'accordo raggiunto tra Adriano Galliani e i dirigenti del Mjällby AIF.