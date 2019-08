Colpo in attacco per il Monaco di Jardim, che ha acquistato dal Siviglia Wissam Ben Yedder. Il club del Principato ha sborsato 40 milioni di euro per l'attaccante franco-tunisino, che ha firmato un contratto di 5 anni e lascia la Spagna dopo 3 stagioni (138 presenze e 70 gol il suo score).