Modric: "Non so quando mi ritirerò. Sogno di tornare al Real"

Intervistato in patria dopo il ko della Croazia contro la Spagna in Nations League, Luka Modric ha trattato vari temi. A partire dalla data del suo possibile ritiro: "Ho ancora passione e ambizione, finché mi sentirò così, voglio continuare a giocare - ha detto il calciatore del Milan -. Non lo so. Non voglio dare una risposta ora e poi pentirmene. Voglio procedere un passo alla volta, una partita alla volta".