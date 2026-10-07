Modric: "Non so quando mi ritirerò. Sogno di tornare al Real"

07 Ott 2026 - 15:12
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Intervistato in patria dopo il ko della Croazia contro la Spagna in Nations League, Luka Modric ha trattato vari temi. A partire dalla data del suo possibile ritiro: "Ho ancora passione e ambizione, finché mi sentirò così, voglio continuare a giocare - ha detto il calciatore del Milan -. Non lo so. Non voglio dare una risposta ora e poi pentirmene. Voglio procedere un passo alla volta, una partita alla volta".

"Se mi piacerebbe tornare al Real Madrid? Il Real è casa mia, il club della mia vita. Ci sono stato per 13 anni. Vedremo cosa succederà in futuro. Certo, mi piacerebbe lavorare per il Real Madrid, ma devo anche prepararmi. Molte cose devono andare per il verso giusto perché io possa tornare. Sarebbe un sogno, ma per ora non ci penso" ha concluso Modric. 

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