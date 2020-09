Milik tiene in scacco Roma e mercato: manca il suo sì ai giallorossi

L'affare Milik sta tenendo in scacco mezza Serie A. L'attaccante polacco non rientra più nei piani del Napoli ed è stato invitato da Gattuso a trovarsi una nuova sistemazione dopo aver rifiutato il rinnovo con gli azzurri, ma le voci sul suo futuro si sono presto trasformate nel più classico dei gialli di mercato. Abbandonato dalla Juventus, Milik è il nome caldo per l'attacco della Roma ma se da una parte si parla di una firma imminente sul quinquennale coi giallorossi, da un'altra si racconta di un presunto clamoroso rifiuto. La verità sta nel mezzo e la trattativa tra le parti va avanti.