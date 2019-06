Tare apre al Milan: "Felice alla Lazio, ma tutto può succedere"

07/06/2019

Dopo le voci e le indiscrezioni, Igli Tare lascia aperta la porta al Milan per il ruolo di ds. " Io sono in un grande club e la Lazio è un ambiente familiare . Questo è un fattore molto importante per ottenere dei risultati positivi - ha spiegato al sito albanese Puno në Top Channel -. Ma l'interesse di altre società fa parte della nostra professione ". "Non posso prevedere il futuro, ma tutto può succedere ", ha aggiunto.

Dichiarazioni che lasciano aperta ogni ipotesi, ma che di sicuro non respingono affatto al mittente la corte rossonera con Paolo Maldini pronto ad accoglierlo a braccia aperte. "Per me l'importante è essere felici e sentirsi bene, avere successo nel mio campo e poter lavorare con entusiasmo in un ambiente positivo - ha spiegato Tare -. Ritengo sia una delle cose principali". "Ma circa il futuro, certamente non posso prevederlo - ha continuato -. Sono un professionista, quindi tutto può succedere".



Dunque spazio alle ipotesi più disparate, col Milan in prima linea di sviluppi e la Lazio sullo sfondo. Tutto dopo che Tare è riuscito a convincere Simone Inzaghi a rimanere alla corte di Lotito. "Convincerlo non è stato un problema - ha raccontato il ds biancoceleste -. Si tratta di una questione di rapporti e prospettive. Inzaghi è uno dei personaggi che ha scritto la storia della Lazio e credo che il suo ciclo in biancoceleste non sia ancora concluso".