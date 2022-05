Sassuolo-Milan, in tribuna potrebbe esserci anche Paul Singer

verso sassuolo-milan

Tra scudetto e cessione del club, il fondatore di Elliott per la prima volta a vedere i rossoneri. Intanto RedBird lavora al rialzo

Sassuolo-Milan è la partita che può riportare lo scudetto in casa rossonera dopo 11 anni: vista l'occasione, in tribuna al Mapei Stadium potrebbe esserci un tifoso d'eccezione a caricare la squadra, Paul Singer. Il fondatore del fondo Elliott non ha mai seguito dal vivo una partita del Milan, già questo renderebbe la sua presenza, anticipata da Carlo Festa del Sole 24 Ore, una notizia ma è impossibile non incrociare l'evento alla vicenda della cessione del club. © Getty Images

In queste ultime ore, riporta il quotidiano economico, sarebbe arrivata una svolta firmata RedBird. L'offerta sarebbe salita a 1,3 miliardi di euro (pronta ad arrivare nel tempo, grazie a una serie di meccanismi, a 1,8 miliardi) di cui 600 di equity e il resto probabilmente con un prestito chiesto proprio a Elliott,

Dal fondo americano nessun commento, normale in un momento delicato sia a livello sportivo che di trattative. Se da un lato a quanto risulta RedBird non ha fatto la due diligence e sembra quindi difficile si lanci in un investimento del genere senza chiarezza sui conti del club, dall'altro gli ottimi rapporti con Elliott e la possibilità che i Singer restino con una quota di minoranza (ricordiamo che interessano sempre i ricavi del futuro stadio) avvalorano l'ipotesi di un possibile sorpasso su Investcorp.