Priske (all. Feyenoord): "Vorrei tenere Gimenez, ma vuole le grandi competizioni. Milan nei suoi sogni"

La visione è lucida, anche altruista sotto un certo punto di vista. Sicuramente qualcosa che somiglia molto a una inevitabile resa. Il protagonista è Brian Priske, allenatore del Feyenoord, e il soggetto delle sue parole è, manco a dirlo, Santiago Gimenez, attaccante in chiusura con il Milan. "Come allenatore ho il compito di dare il massimo con i giocatori che ho a disposizione - dice -. Ho un rapporto di lavoro incredibilmente buono con Dennis te Kloese (il ds, ndr) e siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Lui fa ciò che è meglio per questo club, anche quando si tratta di una possibile partenza di Gimenez. Mi piacerebbe molto tenere Santi perché è un giocatore molto bravo. Spero che potremo tenerlo, ma non è solo una mia decisione".