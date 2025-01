Milan-Gimenez verso la fumata bianca: vicino l'accordo con il Feyenoord

La pista Santiago Gimenez per il Milan sembra ora una possibilità concreta. Il sorteggio dei playoff di Champions League, che vedrà di fronte proprio rossoneri e olandesi, sembrava aver reso più spinosa la questione. In ballo, gli 11 milioni di euro che garantirebbe la qualificazione agli ottavi, una bella somma che aveva all'inizio irrigidito il Feyenoord, che non voleva scendere sotto i 40 milioni. Da parte sua il Diavolo si era spinto fino a 32 milioni più bonus da definire, forte anche della volontà dell'attaccante messicano che ha già l'accordo.