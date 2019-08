Milan, un vecchio pallino va in Premier: Saint-Maximin al Newcastle

L'EX OBIETTIVO

A lungo accostato al Milan nelle ultime sessioni di mercato, il futuro di Allan Saint-Maximin non sarà in Italia. Il 22enne attaccante lascia il Nizza per sbarcare in Premier League. Ad accoglierlo a braccia aperte il Newcastle, con cui il calciatore ha firmato un contratto di 6 anni fino al 30 giugno 2025. Saint-Maximin aveva trovato l'accordo con l'ex ds Leonardo, poi con l'arrivo di Giampaolo e il passaggio al 4-3-1-2 non si è fatto più nulla.

