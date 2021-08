Milan, sulla destra c'è Florenzi: la Roma apre al prestito

MANOVRE ROSSONERE

Il jolly romano arriverebbe con diritto di riscatto che si può trasformare in obbligo

Sempre più difficile riportare a Milanello Dalot visto che il Manchester United vuole tenerlo, il Milan guarda in casa Roma per rinforzare la fascia destra. I rossoneri hanno chiesto alla Roma Alessandro Florenzi in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo in base a determinate condizioni (qualificazione in Champions e partite giocate). I giallorossi hanno aperto, il nazionale azzurro ha già manifestato il suo gradimento e quindi c'è ottimismo. Getty Images

Esperienza e duttilità, visto che può giocare anche esterno alto. Florenzi è il profilo giusto per Pioli, anche in vista degli impegni di Champions League. Il 30enne esterno fresco campione d'Europa non rientra nei piani di Mourinho e la Roma ha bisogno di vendere gli esuberi per abbassare il monte-ingaggi. Se l'operazione dovesse andare in porto, Florenzi indosserà una seconda maglia in Italia che non sia quella della Roma dopo quella del Crotone da giovanissimo.