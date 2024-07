Milan, sondaggio col Real per Arda Güler: l'idea è un'operazione alla Brahim Diaz

Il Milan continua a sondare il mercato a caccia di rinforzi per l'attacco e prova a piazzare un colpo molto interessante. Stando a quanto riferito dal nostro esperto Claudio Raimondi, i rossoneri avrebbero chiesto infatti informazioni al Real Madrid per Arda Güler. Nel dettaglio, l'obiettivo sarebbe quello di portare a Milano il 19enne turco con la medesima formula di quanto fatto in precedenza con Brahim Diaz sempre con le Merengues. Già trattato in passato dai rossoneri e chiuso a Madrid da diversi top player in attacco, del resto, Arda Güler al Real la prossima stagione difficilmente avrà molte chance per mettersi in mostra e l'ipotesi di un trasferimento in Serie A per giocare con più continuità e poi rientrare con più esperienza in Spagna potrebbe arrivare nel momento giusto.