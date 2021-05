Milan, sirene arabe per Calhanoglu: 32 milioni dal Qatar

Potrebbe proseguire in Qatar l'avventura di Hakan Calhanoglu, in scadenza a giugno con il Milan. Il fantasista turco, infatti, ha ricevuto un'offerta faraonica dall'Al Duhail, che ha messo sul piatto 8 milioni alla firma e altri 24 per un contratto triennale, per un totale di 32. La prossima settimana è in programma un incontro con gli agenti e i dirigenti qatarioti per entrare nel vivo della trattativa.

Getty Images