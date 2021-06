Milan, sconto per Tonali: 15 milioni per il riscatto, Olzer va a Brescia

Il Milan non ha mai nutrito dubbi sulla scelta di riscattare Sandro Tonali ma da tempo si era messo in contatto col Brescia per rivedere le condizioni dell'acquisto a titolo definitivo. Il centrocampista era arrivato in rossonero la scorsa estate sulla base di un prestito oneroso da 10 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 mlioni di euro più 15 di bonus. Dopo i dialoghi con Cellino, il riscatto scenderà a 15 milioni totali (diritto più bonus) con il giovane Olzer che passa alle Rondinelle.

Getty Images