Milan-Real, fronte caldo: Mijatovic in sede. E con Lucci si parla di Perin

01/07/2019

Un portiere e un attaccante. Il portiere è Mattia Perin, l'attaccante è un ex, che però ha tutt'ora influenza dalle parti di Madrid e con i giocatori croati. Ma andiamo con ordine e partiamo da Perin. L'ex Genoa è alla ricerca di una squadra che gli permetta di giocare con continuità e inseguire un posto in Nazionale in vista degli Europei dell'anno prossimo. Sembrava destinato alla Roma, che cerca il sostituto di Olsen, ma nelle ultime ore Alessandro Lucci, suo agente, ha fatto una capatina nella sede del Milan con cui sta valutando, con il benestare della Juve, la possibilità di trattare un prestito con diritto di riscatto. Le cifre non sono ancora note - si potrebbe ipotizzare 2+13/15 -, mentre sulla formula, su cui Maldini e Boban stanno fondando fin qui ogni trattativa, i dubbi sono pochi. Alla Juve piacerà? Non è detto, ma certamente è possibile che la proposta dei rossoneri venga presa in considerazione. Sempre che, e questo non è un dettaglio irrilevante, il Milan abbia in effetti in mano un'offerta per Donnarumma, a questo punto totalmente in contanti e di almeno 50 milioni, e che uno tra Reina e Plizzari (il primo a titolo definitivo, il secondo in prestito) si trovi una squadra.