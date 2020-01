Milan, Piatek non spara più: l'addio è a un passo

Dall'entusiasmo ai fischi: il mondo si è capovolto per Krzysztof Piatek in soli 12 mesi. Arrivato al Milan come "salvatore della patria" per 35 milioni di euro più bonus dal Genoa, ora è considerato una zavorra ed è sul mercato. Il suo valore è ancora abbastanza alto e per questo i rossoneri, con l'arrivo di Ibrahimovic, hanno deciso di privarsene dopo un inizio di stagione con molti bassi e pochi alti. Dal canto suo anche il bomber polacco ha capito che è meglio cambiare aria per cercare il rilancio: difficili le piste italiane che portano a Genoa e Roma, allora ecco che il West Ham è in pole position.