Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Napoli, obiettivo Juanlu Sanchez

15 Ott 2025 - 12:31
© Getty Images

© Getty Images

A due mesi e mezzo dall'inizio del calciomercato ci sono già squadre che pensano a come rinforzarsi. Tra queste, il Napoli di Antonio Conte sembra essere una delle più attente: l'obiettivo è rinforzare il reparto difensivo, in particolare trovando un'alternativa valida a Giovanni Di Lorenzo sulla corsia di destra

Il nome più in voga è quello di Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia classe 2003 con sei presenze stagionali in Liga. Gli azzurri lo avevano già messo nel mirino la scorsa estate, anche se alla fine le necessità del mercato hanno portato il Napoli a compiere scelte diverse. A gennaio verrà fatto un nuovo tentativo per il giocatore, per cui gli spagnolo chiederanno una cifra vicina ai 20 milioni. 

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

I gol di Icardi per il Toro: contatti in corso per il ritorno dell'argentino in Serie A

L'Al-Hilal ci prova per Lamine Yamal: offerta da 400 milioni di euro. Ma il Barça smentisce

Juventus, Milinkovic-Savic a gennaio non è impossibile: serve uno sforzo economico dell'ex Lazio

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:05
Barcellona-de Jong avanti insieme: rinnovo e riduzione ingaggio
13:55
Repubblica Ceca, ct Hasek esonerato dopo la sconfitta con Isole Far Oer
13:45
Juve e Milan vogliono rinforzare la difesa: Kim nel mirino
12:31
Napoli, obiettivo Juanlu Sanchez
12:00
Juve, idea Gustavo Sá per il centrocampo