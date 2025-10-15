Napoli, obiettivo Juanlu Sanchez

© Getty Images
A due mesi e mezzo dall'inizio del calciomercato ci sono già squadre che pensano a come rinforzarsi. Tra queste, il Napoli di Antonio Conte sembra essere una delle più attente: l'obiettivo è rinforzare il reparto difensivo, in particolare trovando un'alternativa valida a Giovanni Di Lorenzo sulla corsia di destra.
Il nome più in voga è quello di Juanlu Sanchez, terzino del Siviglia classe 2003 con sei presenze stagionali in Liga. Gli azzurri lo avevano già messo nel mirino la scorsa estate, anche se alla fine le necessità del mercato hanno portato il Napoli a compiere scelte diverse. A gennaio verrà fatto un nuovo tentativo per il giocatore, per cui gli spagnolo chiederanno una cifra vicina ai 20 milioni.