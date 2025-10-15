Juve e Milan vogliono rinforzare la difesa: Kim nel mirino

Il mercato di gennaio sarà molto importante per Juventus e Milan. Le due squadre sono alla ricerca di rinforzi in difesa per esigenze diverse: i bianconeri devono sostituire Bremer, mentre il Diavolo vuole completare il reparto. Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Kim Min-Jae sarebbe finito nel mirino dei due club. Il centrale del Bayern Monaco, arrivato dal Napoli nel 2023 con tante aspettative, non è mai riuscito a brillare e ora gradirebbe un ritorno in Serie A per ritrovare la condizione di un tempo. I tedeschi lo cederebbero volentieri già a gennaio ma resta da sciogliere il nodo dell'ingaggio. Kim guadagna infatti 9 milioni di euro l'anno, decisamente troppi per le italiane.