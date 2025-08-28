Milan-Nkunku, la trattativa è bollente: si cerca l'intesa con il calciatore. Dovbyk in pole come prima punta

I rossoneri sono scatenati: si lavora anche alle cessioni, in tre in partenza
Sono ore infuocate per il mercato del Milan. I rossoneri hanno in cantiere di realizzare almeno tre colpi entro il gong del mercato, e uno di questi potrebbe essere Christopher Nkunku. Il francese, che ha vissuto il suo momento d'oro nel Lipsia nella stagione 2022/2023 (23 gol in 36 presenze) ha aperto alla destinazione: col Chelsea c'è già un accordo sulla base di 40 milioni di euro (37 più tre bonus). Attualmente si sta lavorando per raggiungere l'intesa col calciatore per un ingaggio vicino ai 5 milioni di euro, e già oggi potrebbe arrivare la fumata bianca.
Con Tare attivo anche sul fronte delle uscite (da definire le cessioni di Musah all'Atalanta, Jimenez al Como e Chukwueze al Fulham), i rossoneri lavorano anche per regalare ad Allegri la tanto attesa prima punta. Se il profilo di Dusan Vlahovic entusiasma il tecnico ma meno la proprietà, ecco che il nome di Artem Dovbyk potrebbe mettere d'accordo quasi tutti. L'ucraino è in uscita dalla Roma e la trattativa con il Villarreal non è mai decollata. Resta da capire l'eventuale formula dell'affare tra il Milan e i giallorossi: la trattativa non è delle più facili, ma è possibile che si chiuda per un prestito oneroso nelle battute finali del mercato.
