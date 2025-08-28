Milan-Nkunku, la trattativa è bollente: si cerca l'intesa con il calciatore. Dovbyk in pole come prima punta

Sono ore infuocate per il mercato del Milan. I rossoneri hanno in cantiere di realizzare almeno tre colpi entro il gong del mercato, e uno di questi potrebbe essere Christopher Nkunku. Il francese, che ha vissuto il suo momento d'oro nel Lipsia nella stagione 2022/2023 (23 gol in 36 presenze) ha aperto alla destinazione: col Chelsea c'è già un accordo sulla base di 40 milioni di euro (37 più tre bonus). Attualmente si sta lavorando per raggiungere l'intesa col calciatore per un ingaggio vicino ai 5 milioni di euro, e già oggi potrebbe arrivare la fumata bianca.