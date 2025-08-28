Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE ROSSONERE

Milan-Nkunku, la trattativa è bollente: si cerca l'intesa con il calciatore. Dovbyk in pole come prima punta

I rossoneri sono scatenati: si lavora anche alle cessioni, in tre in partenza

28 Ago 2025 - 08:51
© IPA

© IPA

Sono ore infuocate per il mercato del Milan. I rossoneri hanno in cantiere di realizzare almeno tre colpi entro il gong del mercato, e uno di questi potrebbe essere Christopher Nkunku. Il francese, che ha vissuto il suo momento d'oro nel Lipsia nella stagione 2022/2023 (23 gol in 36 presenze) ha aperto alla destinazione: col Chelsea c'è già un accordo sulla base di 40 milioni di euro (37 più tre bonus). Attualmente si sta lavorando per raggiungere l'intesa col calciatore per un ingaggio vicino ai 5 milioni di euro, e già oggi potrebbe arrivare la fumata bianca.

Con Tare attivo anche sul fronte delle uscite (da definire le cessioni di Musah all'Atalanta, Jimenez al Como e Chukwueze al Fulham), i rossoneri lavorano anche per regalare ad Allegri la tanto attesa prima punta. Se il profilo di Dusan Vlahovic entusiasma il tecnico ma meno la proprietà, ecco che il nome di Artem Dovbyk potrebbe mettere d'accordo quasi tutti.  L'ucraino è in uscita dalla Roma e la trattativa con il Villarreal non è mai decollata. Resta da capire l'eventuale formula dell'affare tra il Milan e i giallorossi: la trattativa non è delle più facili, ma è possibile che si chiuda per un prestito oneroso nelle battute finali del mercato.

Leggi anche

Gimenez, l'agente fa chiarezza: "Resta al Milan, le voci sono tutte false"

milan
nkunku
dovbyk
allegri
vlahovic

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Mercato Milan: Harder ai dettagli, Musah verso l'Atalanta. Poi Fabbian

01:07
Calciomercato live

Mercato Juve: Kolo difficile senza l'addio di Vlahovic, ecco le alternative

01:45
Calciomercato live

Calciomercato live

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

00:29
MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Milan

Milan, è Harder l'attaccante per Allegri: accordo raggiunto, si attende il via libera dello Sporting

Svolta Milan per l'attacco, Nkunku apre allo sbarco a Milano: ecco cifre e dettagli

Milan, lo Sporting 'blocca' Harder: manca il sostituto. Spunta Uche

Giovanni Fabbian

Allegri sogna Rabiot ma i rossoneri puntano Fabbian: pronta l'offerta

Boniface si sfoga dopo il mancato passaggio al Milan: "Pagliacci ovunque"

Victor Boniface

Boniface ammette: "Trasferimento saltato per i miei infortuni, è una cosa che mi porto dietro da tempo"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
09:28
Roma, può essere la giornata chiave per Tsimikas
09:17
Il Verona spinge per Baldanzi: può arrivare in prestito
23:42
Cremonese vicinissima a Jamie Vardy
23:20
Colpo d'esperienza per il Gubbio: ufficiale La Mantia
22:46
Sunderland in pressing su Lucumì: 30 milioni al Bologna