Milan: Messias, Corona e Sarabia, una maglia per tre

CACCIA AL TREQUARTISTA

Previsto incontro con il Crotone per il brasiliano

Continua la caccia del Milan a un trequartista. I nomi sulla lista dei rossoneri sono rimasti ormai tre: Messias, Corona e Sarabia. Il primo è la novità degli ultimi giorni e rappresenta sicuramente la soluzione più low cost. Nome che non scalda i tifosi, ma Maldini e Massara nelle prossime ore incontreranno i dirigenti del Crotone per capire la fattibilità dell'operazione.

Più difficili le piste che portano a Corona e Sarabia per le richieste di Porto e Psg. Il messicano è in scadenza a giugno 2022, ma i lusitani chiedono comunque 13 milioni di euro perché devono riconoscere il 40% al Twente, ex squadra del trequartista. Rossoneri che al momento si sarebbero fermati a quota 10.

Per lo spagnolo, invece, l'ostacolo principale è l'ingaggio. Con i parigini si può trattare per un prestito, ma il 29enne ha un ingaggio molto importante di più di 4 milioni di euro a stagione. Un po' alto per i parametri societari dettati da Elliott. Resta al momento un sogno la pista che porta a Bruno Fernandes del Manchester City nonostante le voci insistenti.

Intanto per Bakayoko si attende solo la fumata bianca dopo che gli agenti del giocatore hanno fatto visita a Casa Milan. Questione di dettagli e in caso di quarantena light il francese, in arrivo da Londra, potrebbe essere già a disposizione di Pioli per la sfida contro il Cagliari di domenica sera.