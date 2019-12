Milan, Massara svela i piani di mercato: "Piatek resta, su Ibrahimovic non ci sono aggiornamenti"

Prima della sfida del Dall'Ara con il Bologna Frederic Massara, ds del Milan, ha parlato del mercato dei rossoneri in vista di gennaio e anche dell'oggetto del desiderio dei tifosi, Zlatan Ibrahimovic: "Non ci sono aggiornamenti perché non esiste una trattativa concreta. Potrebbe firmare subito perché ha rescisso coi Galaxy, ma nel caso dovrebbe allenarsi prima e quindi sarebbe un rinforzo per gennaio. È un momento di riflessione per lui, il Milan sta valutando cosa vorrà fare, noi siamo qui in attesa". L'arrivo dello svedese, assicura Massara, non vorrebbe comunque dire cedere Piatek: "Non è questa la nostra intenzione, abbiamo fiducia in lui, anche l'allenatore. Sta lavorando per la squadra, gli manca il gol, ma siamo convinti che possa dare molto alla squadra, per questo siamo soddisfatti".