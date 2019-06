Milan, Massara in pole per il ruolo di ds

11/06/2019

Incassato il no di Igli Tare, che ha preferito rimanere alla corte di Lotito, il Milan continua a cercare un direttore sportivo di livello per la prossima stagione. Maldini e Gazidis stanno sondando il terreno in ogni direzione e avrebbero già individuato il nome giusto a cui affidare la gestione sportiva del club. Si tratta di Frederic Massara, profilo interessante con cui il nuovo dt rossonero sta trattando per avviare il nuovo progetto.