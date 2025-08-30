Milan-Marsiglia, contatto per Rabiot: Allegri spinge per il suo pupillo

Ultimi giorni caldissimi per i rossoneri: Jimenez a un passo dal Bournemouth, Musah potrebbe restare
I tre punti di Lecce servivano per guadagnarsi una pausa nazionali di serenità. I tre giorni che verranno, invece, promettono scintille sul mercato. Igli Tare si prepara a una 72 ore da paura, con molte trattative sul tavolo e una rosa ancora da aggiustare per accontentare Massimiliano Allegri e rendere il Milan competitivo. Il primo nome sul taccuino del ds rossonero è quello di Adrien Rabiot, pupillo del tecnico che lo considera fondamentale per la crescita tecnico-tattica della squadra. L'accordo con il giocatore, molto legato a Max, è quasi fatto: contratto da 6 milioni più 1 di bonus. Quello con il Marsiglia va trovato (si parla di 15 milioni circa) e per questo Tare ha intensificato i contatti con i francesi nelle ultime ore e dovrebbe portare tra oggi e domani l'assalto decisivo. L'operazione non è semplice, ma si può fare, anche se il sacrificio economico porterebbe a un ridimensionamento degli obiettivi in difesa. Per capirci: se entra Rabiot è improbabile che si insista con Akanji, le cui pretese contrattuali sono alte. Questo non significa che non verrà fatto il difensore, ma che l'attenzione potrebbe o dovrebbe essere spostata su obiettivi più facilmente raggiungibili.
In difesa, intanto, si sta definendo l'uscita di Jimenez in direzione Bournemouth. La trattativa dovrebbe essere in dirittura d'arrivo sulla base di un prestito oneroso con riscatto oltre i 20 milioni e precisamente attorno ai 23. La partenza dello spagnolo dovrebbe coincidere con la permanenza di Yunus Musah. Dello statunitense e dell'accordo con l'Atalanta ha parlato prima della sfida con il Lecce proprio lo stesso Tare, spiegando che un'ultima valutazione sarebbe stata fatta oggi. L'ultima parola, in qualche modo, è stata data ad Allegri che ha bisogno di Musah per completare la batteria di esterni (lo utilizzerà sostanzialmente solo così). A meno di sorprese, quindi, non si muoverà da Milanello.
Resta infine da capire cosa accadrà con Gimenez. Gli ultimi giorni di mercato serviranno per provare a trovare una quadra con la Roma per uno scambio con Dovbyk. Operazione non facile, anche per la volontà del messicano di rimanere al Milan, ma che Tare e Massara proveranno fino all'ultimo a fare.
