Milan-Marsiglia, contatto per Rabiot: Allegri spinge per il suo pupillo

I tre punti di Lecce servivano per guadagnarsi una pausa nazionali di serenità. I tre giorni che verranno, invece, promettono scintille sul mercato. Igli Tare si prepara a una 72 ore da paura, con molte trattative sul tavolo e una rosa ancora da aggiustare per accontentare Massimiliano Allegri e rendere il Milan competitivo. Il primo nome sul taccuino del ds rossonero è quello di Adrien Rabiot, pupillo del tecnico che lo considera fondamentale per la crescita tecnico-tattica della squadra. L'accordo con il giocatore, molto legato a Max, è quasi fatto: contratto da 6 milioni più 1 di bonus. Quello con il Marsiglia va trovato (si parla di 15 milioni circa) e per questo Tare ha intensificato i contatti con i francesi nelle ultime ore e dovrebbe portare tra oggi e domani l'assalto decisivo. L'operazione non è semplice, ma si può fare, anche se il sacrificio economico porterebbe a un ridimensionamento degli obiettivi in difesa. Per capirci: se entra Rabiot è improbabile che si insista con Akanji, le cui pretese contrattuali sono alte. Questo non significa che non verrà fatto il difensore, ma che l'attenzione potrebbe o dovrebbe essere spostata su obiettivi più facilmente raggiungibili.