Mercato

Milan, tutti i nomi per la difesa in vista di gennaio

07 Nov 2025 - 08:15
Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale per rinforzare il reparto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri starebbero valutando diversi profili in vista di gennaio. Sulla lista di Igli Tare ci sarebbero Muharemovic (Sassuolo), Gila (Lazio), Circati (Parma) e Tiago Gabriel (Lecce). Per quanto riguarda il gialloblù, però, bisognerà riflettere più attentamente visto il lungo infortunio che l'ha colpito. Non è da escludere che il Diavolo voglia provare a fare un altro tentativo per Joe Gomez: il centrale del Liverpool era già stato sondato nelle ultime ore della sessione estiva, senza però riuscire a portarlo a Milano. 

09:24
Fiorentina, Vanoli è arrivato al Viola Park
08:15
Milan, tutti i nomi per la difesa in vista di gennaio
23:45
Julio Baptista: "Nel 2007 mi voleva il Milan, poi..."
22:21
Siviglia, si studia il colpo Zirkzee
21:46
Tottenham, si lavora al rinnovo di Van de Ven