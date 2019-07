Milan, Keita e Leao alternative a Correa: Andrè Silva, Cutrone, Borini e Suso fanno le valigie

ENTRATE E USCITE

di

FABRIZIO FERRERO

La linea Maldini-Boban è chiara. Il Milan ha bisogno di movimenti sia in entrata sia in uscita, soprattutto in attacco, ma senza fretta. L’obiettivo principale è Angel Correa, attaccante argentino dell’Atletico Madrid. L’offerta rossonera è chiara: quinquennale da 3 milioni a stagione per il giocatore e 40 milioni di euro ai Colchoneros. L’Atletico rilancia fino a 55 milioni, troppi per Maldini e Boban, che rifiutano aste al rialzo e studiano le alternative. Due al momento. Milan, ecco la seconda maglia 2019/20















































La prima è Rafael leao, attaccante portoghese del Lille, classe 99, valutato dal club francese 35 milioni di euro e il cui agente è Jorge Mendes. La seconda opzione è Keita Baldè, rientrato al Monaco dopo il mancato riscatto dell’Inter. Valutazione 25 milioni di euro.

Tutte soluzioni interessanti, ma che prevedono di sfoltire la rosa. In partenza almeno 2 attaccanti tra Andrè Silva, Cutrone, Borini e Suso. Per l’ex Siviglia, sfumata la cessione al Monaco, servono nuove destinazioni. Il suo agente, sempre Mendes, sta cercando soluzioni alternative tra Inghilterra e Francia. Wolwerhampton e Marsiglia due opportunità da valutare. Wolwerampton che ha fatto già un’offerta per Cutrone, 18 milioni più 3 di bonus. Per il Milan è troppo poco.

Due i club invece interessati a Fabio Borini, il Bordeaux di Paulo Sousa e il Newcastle. Infine Suso. Giampaolo apprezza le qualità dello spagnolo, ma la sensazione è che dovrà accettare di lasciarlo andare via per fare cassa. Il Milan lo valuta 30/35 milioni, la Roma ci sta pensando e inserirebbe Fazio in una trattativa che è alle fasi iniziali e andrà necessariamente sviluppata nei prossimi giorni.