Milan, Jashari: oggi visite, firma e poi subito da Allegri

E' iniziato il primo giorno da giocatore del Milan per Ardon Jashari. Dopo essere sbarcato a Linate ieri sera, il centrocampista svizzero si è recato di prima mattina alla clinica "La Madonnina" per sottoporsi alle visite mediche di rito. Il programma della giornata prevede poi i test di idoneità sportiva al Centro Ambrosiano e la firma sul contratto a Casa Milan. Se non ci saranno intoppi, infine, Jashari raggiungerà i suoi nuovi compagni a Milanello, dove parteciperà alle 18 al primo allenamento in rossonero agli ordini di mister Allegri. Ha già scelto il numero di maglia: sarà il 30.