Milan, il post-Kessie è scritto: Sanches ha detto sì

MANOVRE ROSSONERE

Il portoghese del Lille pronto a sposare il progetto Investcorp, con Mendes che spinge per la fumata bianca

La chiave è Investcorp, il che, pare ovvio, sposta leggermente più in là l'orizzonte di una trattativa che, a questo punto, potrebbe davvero andare in porto. Renato Sanches, obiettivo di mercato del Milan già nello scorso gennaio, questa volta si sarebbe convinto a dire sì. La notizia, anticipata giorni fa da Daniele Longo su calciomercato.com, sta trovando giorno dopo giorno sempre più conferme e le voci, che si inseguono, parlano di un Mendes, agente del portoghese del Lille, molto attratto dalla prospettiva di avviare una proficua collaborazione con la nuova proprietà rossonera. Investcorp, appunto, ormai vicinissima alla definizione dell'affare con Paul Singer e il fondo statunitense Elliott.

Investcorp è la chiave perché apre prospettive diverse, probabilmente più ricche - quindi alla lunga più vantaggiose sia per Sanches che per Mendes -, e sicuramente volte a riportare il Milan ai vertici del calcio europeo. Il progetto ambizioso, quindi, non poteva che attrarre giocatori importanti, come Sanches appunto, e il procuratore più influente in circolazione.

Renato Sanches, l'oggetto del desiderio rossonero



























1 di 15 Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images 1 di 15 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Di qui la piccola retromarcia del giocatore rispetto a gennaio, quando le pretese economiche furono considerate esagerate dalla dirigenza milanista, e la nuova disponibilità a valutare un ingaggio da 4 milioni più bonus, ben al di sotto dei 6 chiesti qualche mese fa. Il tutto per dare la definitiva benedizione a un accordo che tra il Milan e il Lille è formalizzato da tempo sulla base di 20 milioni di base fissa più eventuali bonus fino a un massimo di 5 milioni.

L'asse Milan-Lille, quindi, continua a essere molto caldo, con Botman praticamente già fatto e Sanches pronto a essere "impacchettato". Il tutto immediatamente dopo l'ufficialità del passaggio delle quote del club di via Aldo Rossi tra Elliott e Investcorp (per inciso, secondo il Sole24ore, la cifra sarebbe salita a 1,2 miliardi, ndr). Intanto, pur senza sbilanciarsi in budget ancora non ipotizzabili, da quanto trapela Paolo Maldini avrebbe avuto rassicurazioni su ampie possibilità di movimento sul mercato. Mercato apparecchiato e pronto a essere solamente impreziosito con qualche colpo a sorpresa.