Milan, il mercato si è chiuso con gli arrivi di Vranckx e Dest

Con l'arrivo a sorpresa del terzino destro del Barcellona si è chiuso il mercato dei rossoneri, Bakayoko resta

Ultimo giorno di mercato con la sorpresa per il Milan, che dopo l'infortunio di Florenzi a Reggio Emilia ha chiuso in grande velocità per Sergino Dest, terzino americano classe 2000 che arriva in prestito dal Barcellona con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Non è stata l'unica ufficialità di giornata però, perché solo poche ore prima era stato il turno di Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002 che arriva dal Wolfsburg in prestito oneroso da 2 milioni e diritto diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Niente di fatto invece per quanto riguarda le cessioni, Pioli ha voluto trattenre Ballo Touré e Bakayoko ha deciso di non procedere con la risoluzione del contratto.

ACQUISTI - Dest (d, Barcellona), Vranckx (c, Wolfsburg), Thiaw (d, Schalke 04), De Ketelaere (c, Bruges), Origi (a, Liverpool), Florenzi (d, Roma), Adli (c, Bordeaux, fp), Plizzari (p, Lecce, fp), Pobega (c, Torino, fp), Brescianini (d, Monza, fp).

CESSIONI - Caldara (d, Spezia), Castillejo (c, Valencia), Kessié (c, Barcellona, fc), Plizzari (p, Pescara), Colombo (a, Lecce), Brescianini (c, Cosenza)

L'ULTIMO GIORNO DI MERCATO

DEST: "ORGOGLIOSO ED EMOZIONATO DEL MILAN"

UFFICIALE DEST

UFFICIALE VRANCKX

STALMACH PER LA PRIMAVERA

Il Gornik Zabrze ha annunciato la cessione di Dariusz Stalmach al Milan: è un centrocampista polacco classe 2005 che giocherà con la Primavera rossonera.

BAKAYOKO RESTA

Tiémoué Bakayoko alla fine resterà in rossonero: tramontata anche l'idea Nizza, che era spuntata in giornata, e non ci sarà risoluzione del contratto.

DEPOSITATO IL CONTRATTO DI DEST

Il Milan ha depositato il contratto di Sergino Dest in Lega: si attende il comunicato ufficiale del club rossonero.

VRANCKX HA FIRMATO IL CONTRATTO

Aster Vranckx, giunto a casa Milan dopo visite e idoneità sportiva, ha firmato il nuovo contratto con il Milan.

IDONEITÀ ANCHE PER DEST: ORA IN SEDE PER LE FIRME

Dopo Vranckx, anche Sergino Dest ha superato le visite per l'idoneità. L'ex Barcellona è pronto per recarsi in sede per la firma del contratto

DEST, FINITE LE VISITE MEDICHE

Sono terminate da poco le visite mediche di Sergino Dest, terzino americano sbarcato in Italia questa mattina da Barcellona. Il classe 2000 ha lasciato la clinica La Madonnina per raggiungere il Centro Ambrosiano e ottenere l'idoneità sportiva. Una volta ottenut il giocatoreandrà a Casa Milan per la firma del suo nuovo contratto coi rossoneri.

AS: IL MILAN HA RIFIUTATO 100 MILIONI DAL CHELSEA PER LEAO

Secondo As il Chelsea avrebbe recapitato un'offerta da 100 milioni di euro al Milan per Leao. Risposta secca e negativa dei rossoneri: l'esterno portoghese non si tocca.

VRANCKX, TERMINATA IDONEITÀ: ORA IN SEDE PER LA FIRMA

Aster Vranckx ha terminato l'idoneità sportiva e può ora recarsi a Casa Milan per la firma

VISITE IN CORSO PER DEST

Sergino Dest è arrivato alla clinica La Madonnina per sottoporsi alle visite mediche di rito prima dell'idoneità sportiva e della firma sul contratto

DEST ATTERRATO A MILANO, ORA LE VISITE

Sergino Dest è atterrato a Milano e svolgerà oggi la consueta giornata di test medici prima di firmare il contratto che lo legherà al Milan

DEST È PARTITO DA BARCELLONA CON UN VOLO PRIVATO

Poco dopo le nove Sergino Dest è decollato da Barcellona con un volo privato in direzione Milano. Il terzino è stato intercettato dai colleghi spagnoli all'aeroporto El Prat.

VRANCKX, INIZIATE LE VISITE MEDICHE

Puntualissimo, alle 8, Aster Vranckx è arrivato alla clinica La Madonnina di Milano per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare con i rossoneri. Pronto un quinquennale a 1,5 milioni a stagione.

PER LA FASCIA ARRIVA DEST DAL BARCELLONA

Il Milan è a un passo da Sergino Dest, 21enne esterno difensivo del Barcellona. Operazione in dirittura d'arrivo sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. È atteso a Milano in mattinata per le visite e la firma.

VRANCKX È ARRIVATO A MILANO

Aster Vranckx è atterrato a Linate, pronto a iniziare la sua nuova avventura al Milan. Il belga, classe 2002, arriva dopo che i rossoneri hanno raggiunto l'accordo con il Wolfsburg sulla base di un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Prevista una percentuale sulla futura rivendita in favore del club tedesco. Pronto per il giocatore un quinquennale a 1,5 milioni a stagione.

BALLO TOURÉ RESTA

Ballo Touré resta al Milan. Decisivo Pioli nella scelta. Lo riferisce calciomercato.com. Il nome del difensore senegalese è stato accostato nelle ultime settimane a Nizza, Nottingham Forest, Galatasaray e ultimo il Fulham.

ROBACK AL NORDSJAELLAND IN PRESTITO

Emil Roback lascia il Milan e si trasferisce al Nordsjælland in prestito. Ad annunciarlo è lo stesso club danese.