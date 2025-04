Milan, il ds dopo Pasqua? Da Tare a Sartori, ecco chi sale e chi scende

Altri candidati non ce ne sono, a meno di sorprese dell'ultima ora che, in casa Milan, non si possono mai del tutto escludere. Certamente il nuovo diesse sarà italiano o italiano acquisito come Tare, in fondo dall'inizio la prima scelta di Zlatan Ibrahimovic. L'albanese ha il vantaggio enorme di potersi mettere subito a disposizione, mentre per tutti gli altri bisognerebbe aspettare almeno la fine del campionato se non addirittura un mesetto in più. Insomma, nella scelta, difficile, anche questo potrebbe pesare, anche perché, dopo i fallimenti delle ultime due sessioni di mercato e di conseguenza della stagione, sbagliare non è davvero più possibile.