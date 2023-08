Milan, filtra pessimismo per Taremi: due gli ostacoli per arrivare alla punta

MANOVRE ROSSONERE

Si complica maledettamente la corsa alla punta: le ore passano, pista in salita

Passano le ore e Mehdi Taremi si allontana dal Milan. I discorsi tra le parti in causa non si sono interrotti, ma filtra del pessimismo. A complicare la trattativa che sembrava procedere in maniera spedita le nuove richieste economiche della punta dopo l'ingresso in campo del noto procuratore Jorge Mendes. Che pretende commissioni più alte e uno stipendio diverso per il 31enne ex Rio Ave. Non più 1,5 mln di euro a stagione, bensì il doppio. E adesso, in quel di Milano, sembra di rivivere la trattativa con al centro Lazar Samardzic, che tanto ha fatto discutere nelle scorse settimane sulla sponda Inter.

Dicevamo delle commissioni appunto, e dei problemi legati allo stipendio: l'entourage che segue Taremi ha cambiato le carte in tavola. Scontato il nervosismo dei dirigenti del Milan, i quali ovviamente stanno valutando anche altre piste per non farsi trovare impreparati. Importante ribadire come la pista legata all'iraniano non è comunque saltata definitivamente: c'è ancora spazio di manovra, visto l'accordo blindato da ore tra i meneghini e lo stesso Porto. I medesimi ostacoli riscontrati dal Milan sono quelli che ha dovuto fronteggiare pure l'Inter con Samardzic: le nuove richieste, cambiate in corso, dal padre del serbo hanno fatto naufragare un affare che sembrava chiuso.