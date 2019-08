Milan-Everton, ritorno di fiamma. E lui fa magie in Libertadores

IL SOGNO

Chi è rimasto sveglio nella notte italiana probabilmente non ha dubbi: altro che Correa, il Milan dovrebbe fiondarsi su Everton Sousa Soares, meglio conosciuto semplicemente come Everton, o con il soprannome Cebolinha. Aveva già mostrato le proprie qualità in Copa America e per questo sembrava imminente il suo addio al Gremio, invece lo ha appena trascinato in semifinale nella Libertadores, ribaltando il Palmeiras con il gol dell'1-1 e propiziando quello del sorpasso firmato da Alisson. Giampaolo: "L'attacco? Cambierò tutto"