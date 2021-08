Milan, è il giorno dell'arrivo di Bakayoko: corsa contro il tempo per averlo col Cagliari

Ci siamo, è arrivato il giorno del tanto atteso ritorno di Tiemouè Bakayoko al Milan. Dopo una lunga telenovela il centrocampista francese sbarcherà due anni dopo nuovamente a Milano per restarci almeno altri due anni. Tutto fatto con il Chelsea per un prestito oneroso biennale e un diritto di riscatto fissato a quota 15 milioni di euro. E' corsa contro il tempo per averlo già a disposizione domani contro il Cagliari.