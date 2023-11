Milan: c'è l'offerta per Popovic, pressing per Ouédraogo

MILAN

I rossoneri spingono per il centrocampista e l'attaccante, entrambi 17enni: possono essere i due colpi del mercato invernale

Due giovani, ancora minorenni, per il Milan del futuro. Trattasi di Matija Popovic e Assan Ouédraogo: gli scouting rossoneri li hanno messi nel mirino e l'obiettivo è quello di portarli in Italia già a gennaio. Geoffrey Moncada, uomo mercato dei 19 volte campioni d'Italia sta lavorando intensamente soprattutto per il centrocampista classe 2006 dello Schalke 04: lo vogliono i top club della Bundesliga, e c'è da fare i conti con la clausola rescissoria da 11 milioni di euro. Il suo nome era stato accostato all'Inter, che però si è defilata. Sul fronte Popovic invece, ingaggiabile a parametro zero, c'è più tranquillità: l'offerta è stata fatta, i contatti sono avanzati.

Vedi anche Calcio Scommesse: Florenzi sarà interrogato nei prossimi giorni. La lista dei giocatori potrebbe allungarsi

Assicurarsi giovani talenti è uno dei mantra del progetto Cardinale al Milan: la dirigenza sta sondando il mercato europeo e non solo. Il focus è adesso sui 17enni Ouédraogo e Popovic: il primo gioca nella serie B tedesca dove ha già segnato una rete con lo Schalke 04. Il secondo invece è un attaccante in uscita dal Partizan Belgrado: non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre. I rossoneri gli sono piombati addosso offrendogli un contratto fino 2028. Duttile e alto quasi due metri, ha lasciato tracce pure nei recenti Europei Under 17 con tre assist in quattro partite. Quindi bomber, ma anche rifinitore.

© Getty Images

Ruolo diverso quello di Assan Ouédraogo, abile nel ricoprire diversi ruoli a metà campo (compirà 18 anni a maggio): ha ampi margini di miglioramento, non a caso Bayern Monaco, Lipsia, Eintracht Francoforte lo stanno inseguendo. Chi pagherà prima la clausola da 11 milioni di euro avrà la meglio. Conterà il tempismo e il progetto presentato alla famiglia del giovane tedesco.