Occhio Juve, su Mateta c'è anche l'Aston Villa: prima offerta al Palace

Non c'è solo la Juventus su Jean-Philippe Mateta. L'attaccante francese è ai ferri corti con il Palace per un rinnovo unilaterale fino al 2027 esercitato dal club londinese e vorrebbe cambiare aria. I bianconeri lo apprezzano e stanno studiano un possibile scambio con David ma devono fare molta attenzione alla concorrenza dell'Aston Villa. Il club di Birmingham infatti, secondo quanto riportato da Davi Ornstein, ha messo gli occhi su Mateta e avrebbe avanzato una proposta la di sotto della valutazione fatta dal Palace per il bomber 29enne. I Villains guardano con attenzione al mercato delle punte visto che il futuro di Ollie Watkins è più in bilico che mai (ha ricche proposte dall'Arabia Saudita) e i nove di riserva, Tammy Abraham e Brian Madjo, sono ai box per problemi fisici.