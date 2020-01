Milan: anche Piatek, Suso e Calhanoglu sono sul mercato

Via Caldara, via Borini. Probabilmente via pure Reina e Rodriguez. Aggiungiamoci pure che in bilico c'è Kessie, possibile pedina di scambio con l'Inter per Politano. Eppure non finisce qua, perché sul piede di partenza ci sono anche Piatek e Suso, con Calhanoglu che non è certo intoccabile e persino Paquetà che ha molti estimatori, in patria ma non solo. Insomma, ma cosa succede al Milan? Succede che per ragioni di bilancio e per questioni più prettamente tecniche, nessuno è più certo del "posto fisso". La ripartenza può iniziare dunque da un clamoroso repulisti, vero o solo minacciato: tutti sotto esame, insomma, nessuno escluso.



Ma se per Suso e Calhanoglu (due tra i giocatori peraltro più osteggiati in questo momento dal tifo rossonero) siamo più che altro alle "intenzioni" (mancano di fatto veri e propri acquirenti e, non ultimo, sostituti), per Piatek invece qualcosa si è mosso "concretamente" nelle ultime ore. Dopo l'Aston Villa si è infatti fatto avanti seriamente anche il Tottenham (che deve sostituire l'infortunato Kane), non più con una richiesta di prestito ma proponendo un'acquisizione a titolo definitivo inserendo come possibili contropartite Foyth (difensore argentino classe '98) e Wanyama (centrocampista kenyota classe '91).