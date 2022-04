Milan, accordo totale con Botman: ai dettagli la trattativa col Lille

MANOVRE ROSSONERE

Il difensore olandese è pronto a firmare un quinquennale da 3 milioni a stagione più bonus, vicina anche l'intesa col club francese

Ormai ci siamo: Sven Botman è a un passo dal diventare il primo colpo di mercato del Milan per la stagione 2022/23. È ormai totale l'accordo tra il club rossonero e l'entourage del difensore olandese classe 2000, che è dunque pronto a mettere la sua firma su un contratto fino al 2027 da 3 milioni di euro più bonus a stagione. Ai dettagli anche la trattativa col Lille: il Milan verserà nelle casse del club francese 30 milioni di euro, con bonus che potrebbero portare fino a 35 il costo totale del cartellino.

In attesa di novità sul fronte societario il Milan si prepara dunque a mettere la parola fine a una telenovela che dura ormai da qualche mese, piazzando un colpo importante specialmente in ottica futura. Botman è infatti destinato a essere il sostituto di Romagnoli, in partenza a fine stagione, e a raccogliere l'eredità del 33enne Kjaer. Con l'olandese, cresciuto nelle giovanili dell'Ajax ma esploso in Ligue 1, i rossoneri si assicurano un difensore potente e roccioso, che non disdegna le incursioni offensive: 4 gol nella stagione 2020/21, 3 in quella in corso, nonostante un paio di infortuni che lo hanno tenuto fuori a lungo.

Nel frattempo Maldini e Massara continuano a lavorare su altri fronti: col Lille è sempre aperto il discorso per Renato Sanches, anche se l'affare più vicino alla conclusione sembra essere quello per Divock Origi, che arriverebbe a parametro zero dal Liverpool.

