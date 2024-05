Mercato, Origi torna al Milan: niente riscatto del Nottingham Forest

Divock Origi torna al Milan: il Nottingham Forest con un comunicato sul proprio sito ufficiale ha salutato l'attaccante belga che era arrivato la scorsa estate in prestito dai rossoneri con un diritto di riscatto da 5,5 milioni di euro, che il club inglese ha deciso di non esercitare dopo una stagione molto deludente: "Il club può anche confermare che Gio Reyna, Divock Origi, Nuno Tavares, Gonzalo Montiel e Rodrigo Ribeiro sono arrivati alla fine dei loro prestiti. Il Nottingham Forest vorrebbe ringraziare ogni giocatore per il contributo dato nel loro periodo qui e augura loro il meglio per il futuro". Origi, un solo gol al Bristol City in FA Cup in 22 presenze quest'anno, con il Milan ha un contratto fino al 2026 con un ingaggio pesante da 4 milioni a stagione.