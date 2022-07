Mercato Milan: De Ketelaere, è gelo tra le parti. Differenza di 5 milioni

mercato milan live

Le ultime interazioni col Bruges per De Ketelaere non hanno dato i risultati sperati. Con il Tottenham si è parlato anche di Reguilon

DE KETELAERE, STALLO COL BRUGES

L'asse Milan-Bruges si raffredda all'improvviso. Gli ultimi contatti tra i due club per l'intesa su De Ketelaere si sono rivelati un buco nell'acqua. Le due società sono rimaste ferme sulle loro posizioni. Il Milan continua a proporre 30 milioni più due di bonus, il Bruges ne chiede 35 più 2. Una forbice che non si è ristretta di un singolo centesimo nelle ultime ore. I contatti continueranno domani e domenica, ma in casa Milan serve il benestare di Elliott per chiudere.

NDICKA, PARLA IL DS DELL'EINTRACHT: "SAPPIAMO DELL'INTERESSE"

Per Kicker, il ds dell'Eintracht Francoforte Markus Krosche ha affrontato il tema dell'interesse rossonero per il centrale Evan Ndicka: ""Sappiamo dell'interesse del Milan. Finora non ci sono offerte". Ndicka rimane una pista alternativa a quella di Tanganga.

ALLENATORE BRUGES: "PER DE KETELAERE NON È FACILE"

Anche l'allenatore del Bruges, Carl Hoefkens, ha parlato della trattativa col Milan per Charles De Ketelaere: "Per me fa ancora parte del club ed è disponibile anche per domenica. Se è facile? Per lui non è facile, non ha mai vissuto un'esperienza simile. È qualcosa di speciale, cerchiamo di capirlo al meglio".

VANAKEN SPINGE DE KATELAERE AL MILAN: "PRONTO PER IL GRANDE SALTO"

Hans Vanaken, centrocampista e uomo chiave del Club Bruges, ha parlato a HLN.be dell'interesse del Milan per Charles De Ketelaere: "Sappiamo che il Milan vuole fare il massimo per avere Charles. Qui non andiamo in giro sventolando le prime pagine dei quotidiani italiani, ma ogni tanto gli parliamo un po' in italiano. Charles è un super talento che è cresciuto enormemente in tre anni qui. Ha dimostrato di essere pronto a fare il passo".

TANGANGA PRESSA IL TOTTENHAM: VUOLE IL MILAN

Japhet Tanganga sta facendo pressione sul Tottenham affinché venga chiusa la trattativa con il Milan. Le parti stanno trattando e lo scoglio da superare è la formula: i rossoneri vogliono un prestito oneroso con diritto di riscatto, gli Spurs spingono per l'obbligo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.



BRUGES: MAXI GOMEZ IL DOPO DE KATELAERE

Il Bruges starebbe pensando a Maxi Gomez, attaccante uruguaiano del Valencia, come eventuale sostituto di Charles De Ketelaere. Lo riporta HLN.be.

CHUKWUEMEKA IDEA PER LA MEDIANA

C'è anche il Milan nella corsa a Carney Chukwuemeka, centrocampista inglese dell'Aston Villa in scadenza nel 2023. Gli inglesi valutano il calciatore sui 20 milioni di euro. Lo riporta 'The Athletic'.

ANCHE REGUILON NEL DISCORSO CON PARATICI

Non solo Tanganga e Sarr. Ieri, nell'incontro tra il Milan e il ds del Tottenham Fabio Paratici, i due club avrebbero parlato anche di Sergio Reguilon, terzino sinistro che farebbe da vice a Hernandez. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

DS EINTRACHT: "N'DICKA-MILAN"? VEDIAMO CHE SUCCEDE"

"N'Dicka-Milan? Vediamo cosa succede". Così il ds dell'Eintracht Francoforte al 'Frankfurter Rundschau' sull'interesse dei rossoneri per il centrale classe 1999.

SANCHES VERSO IL PSG

Renato Sanches sembra essere a un passo dal Psg. Il club francese avrebbe deciso di accelerare per il portoghese, bruciando così la concorrenza del Milan.

DAL TOTTENHAM ANCHE L'IPOTESI SARR

Non si è parlato solo di Tanganga nell'incontro tra il Milan e il ds del Tottenham Fabio Paratici. Gli Spurs, infatti, avrebbero messo sul mercato anche il centrocampista Pape Matar Sarr, reduce da un anno al Metz, e i rossoneri sarebbero interessati al prestito.

INCONTRO CON PARATICI PER TANGANGA

Il Milan ha incontrato in sede il ds del Tottenham, Fabio Paratici. Sul tavolo il nome del difensore Japhet Tanganga, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

RENATO SANCHES CONVOCATO PER LO STAGE IN SPAGNA

C'è anche Renato Sanches nella lista dei convocati dal tecnico del Lille Paulo Fonseca per lo stage in Spagna (21-30 luglio). Il centrocampista portoghese lascerà di certo il club francese per giocare nel Milan o nel PSG.

ANCHE FRATTESI NELL'AGENDA DELL'INCONTRO CON RISO

Non solo le questioni Tonali e Maldini: secondo Tuttomercatoweb con Giuseppe Riso si sarebbe discusso anche di Davide Frattesi, visto che la trattativa tra la Roma e il Sassuolo per il centrocampista è al momento congelata. Frattesi sarebbe una possibile alternativa a Renato Sanches, con il Milan che proverebbe a strapparlo ai neroverdi con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.