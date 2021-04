Mercato Milan, caos rinnovi: per Donnarumma, Calhanoglu e Kessie il nodo è l'ingaggio 

MILAN AL LAVORO

La società rossonera è impegnata nel trovare un accordo con i tre perni della rosa. Le richieste però sono elevate

Archiviata l'affollata pausa per le nazionali, anche in casa Milan è tempo di tornare a pensare al campionato. Il presente dice Sampdoria alla vigilia di Pasqua, ma in società uno degli argomenti più scottanti a due mesi pieni dal termine della stagione sono i rinnovi dei giocatori in scadenza: Donnarumma in primis, poi Calhanoglu e Kessie. Con Ibrahimovic, situazione particolare, sullo sfondo. Il momento è decisivo e Maldini e soci devono trovare la quadra per non rischiare di perdere un capitale importante a costo zero o a prezzo di saldo. Getty Images

La situazione inizia infatti ad essere piuttosto nebulosa e anche l'ottimismo che mai è mancato negli uffici di Casa Milan, sta lasciando il posto a un pizzico di nervosismo. I colloqui con l'entourage dei vari giocatori vanno avanti da mesi, ma una quadra non è ancora stata trovata. Andiamo con ordine.

La situazione più spinosa riguarda Gigio Donnarumma. Il portiere della Nazionale classe 1999 è in scadenza a giugno e tutte le proposte fatte dalla dirigenza rossonera a Mino Raiola per ora sono cadute nel vuoto. Sul piatto ci sono otto milioni di euro all'anno, offerta considerata troppo bassa dall'agente che, al contrario, chiede almeno 10 milioni di euro più bonus e la presenza di una clausola rescissoria. La situazione è in stallo e tutto dipenderà dalla volontà dello stesso Donnarumma, che da sempre ha giurato amore al Milan; al momento pretendenti all'estero disposte ad accontentare le richieste di Raiola non ce ne sono, ma con una mossa diretta del giocatore la situazione potrà sbloccarsi. Intanto il Milan sta valutando delle alternative da Gollini in giù.

Stand-by anche per quanto riguarda Hakan Calhanoglu. Anche con i rappresentanti del turco i discorsi sul rinnovo proseguono da mesi, ma senza un accordo. La differenza è sempre legata alla richiesta di ingaggio del numero 10 e l'offerta del Milan che giudica troppo alto quanto chiesto da Calhanoglu. Per Kessie c'è meno fretta visto che l'ivoriano ha ancora un anno di contratto, ma le sirene dall'estero stanno attirando l'attenzione del giocatore che mai come in questa stagione si sta rivelando fondamentale nello scacchiere tattico di Pioli. L'entourage del giocatore per rinnovare ha chiesto 5 milioni di euro a stagione, uno sforzo che il Milan dovrà fare se vorrà blindare il centrocampista.

Diverso, infine, il discorso per Zlatan Ibrahimovic. Di ostacoli per proseguire insieme non ce ne sarebbero, almeno non a livello di agenti. Però le parti hanno convenuto da sempre di sedersi attorno a un tavolo per parlarne solo a fine stagione.