Mandzukic: un guerriero per il Milan, ma non gioca ad alto livello dal... 2019

IL COLPO

Mario Mandzukic al Milan è qualcosa di più di un'idea. La dirigenza rossonera ci sta lavorando da qualche settimana e la trattativa sembra ben avviata verso la fumata bianca dopo l'incontro di ieri a Milano con l'agente dell'attaccante. Un giocatore d'esperienza per l'attacco rossonero, ma con l'incognita del suo stato fisico visto che il classe 86 non gioca una partita ufficiale dal 7 marzo 2020 quando vestiva la maglia dell'Al-Duhail in Qatar. Ora il bomber croato è svincolato e potrebbe accettare anche un contratto di soli sei mesi per rimettersi in gioco.

Mandzukic ha continuato ad allenarsi in palestra come ha mostrato diverse volte sui social, ma la vera domanda è quanto tempo gli servirà per tornare in forma ed essere pronto al rientro in campo per essere utile alla causa rossonera. C'è chi scommette poco perché Mario è sempre stato un professionista eccellente. Anche per questo Maldini l'ha sentito personalmente per capire le sue motivazioni. Dalla sua il croato ha la tanta esperienza e la sua operazione potrebbe essere la fotocopia di quella della scorso anno con Ibrahimovic. A 34 anni Mario vuole dimostrare di essere ancora capace di giocare ad alti livelli e prendersi una rivincita dopo l'avventura finita male alla Juve per colpa di Sarri che lo aveva messo fuori rosa. Andando indietro nelle statistiche la sua ultima "partita vera", infatti, risale al 19 maggio 2019 contro l'Atalanta: un'eternità fa. I rossoneri lo inseguono da anni e ora potrebbe essere la volta buona. Un altro guerriero per Pioli per continuare a inseguire lo scudetto: Supermario sa come si vince.