Maldini scatenato: il Milan prende anche Tomori

ALTRO RINFORZO

Terzo colpo per il Milan. Dopo l'attaccante (Mandzukic) e il centrocampista (Meitè), Maldini ha chiuso per il difensore assicurandosi Tomori. Accordo praticamente raggiunto con il Chelsea sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Mancano solo alcuni dettagli e poi il giovane 23enne sarà libero di volare in Italia per legarsi ai rossoneri. Il suo arrivo a Milano è atteso martedì o al più tardi mercoledì.

Settimana prossima sarà però importantissima anche sul fronte rinnovi. Stipic, agente di Calhanoglu, è atteso a Milano per l'ultimo confronto con la società. Le parti si erano già molto avvicinate nei giorni scorsi e la distanza tra domanda e offerta è già stata molto limata. Tra i 4,5 più bonus e i 5 milioni a stagione si dovrebbe arrivare alla fumata bianca. Diversa la situazione che riguarda Gigio Donnarumma anche se pure con Mino Raiola ci sono stati in questi giorni colloqui fruttuosi. Anche il portierone sembra andare verso un prolungamento e anche per lui i prossimi 7-10 giorni potrebbero essere quelli decisivi.