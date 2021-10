Kjaer: "Rinnovo più vicino? No, ma felice di essere al Milan"

E' diventato uno dei punti di forza del Milan di Pioli, ma la scadenza di contratto a giugno 2022 costringe la dirigenza rossonera a muoversi con anticipo per evitare di ripetere alcune spiacevoli situazioni del recente passato. Dal ritiro della Danimarca, in vista della partita di sabato contro la Moldavia per le qualificazioni a Qatar 2022, Simon Kjaer ha risposto anche alle domande sul suo futuro: "Se sono più vicino al rinnovo col Milan? No, ma sono comunque estremamente felice di giocare in rossonero".