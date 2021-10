Kjaer giura amore al Milan fino al 2024: "Di tutto per vincere un trofeo"

UFFICIALE

Il difensore danese ha firmato il rinnovo

E due! Dopo Alexis Saelemaekers è arrivato il rinnovo di contratto anche di Simon Kjaer. Il difensore danese del Milan ha messo la firma sul prolungamento fino al 2024. Il cammino continua dopo 66 presenze e un gol con l'obiettivo di vincere un trofeo: "Sono molto orgoglioso, il mio sogno è quello di alzare una coppa prima del 2024. Prometto che farò il massimo insieme alla squadra: forza Milan!".

Il centrale danese era in scadenza a fine stagione e la trattativa per il rinnovo non è stata difficile. Più complicate quelle per i rinnovi di Romagnoli e Kessie, mentre c'è ottimismo per Bennacer e Theo Hernandez le cue firme dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.