Ekitike dice sì al Liverpool: pronti 80 milioni di euro

Un mercato faraonico. Dopo aver vinto l'ultima Premier League, il Liverpool sta costruendo una squadra per aprire un ciclo. I Reds hanno già speso moltissimo: Florian Wirtz (pagato una cifra intorno ai 130 milioni di euro) Milos Kerkez per 45 e Jeremie Frimpong per altri 30, sono i rinforzi per il momento messi a disposizione di Arne Slot. Ma la campagna trasferimenti estiva del Liverpool non si ferma qui. Secondo quanto riportato dal The Athletic, gli inglesi sarebbero sulle tracce di un grande centravanti. I nomi sulla lista sono due: il primo è quello di Alexander Isak del Newcastle, anche se la pista è ritenuta molto complicata.